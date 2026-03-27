Nel corso di un'operazione congiunta, i carabinieri della compagnia Napoli Vomero e i veterinari dell’Asl Napoli 1 hanno controllato sedici pescherie nelle zone del Vomero e dell’Arenella. Durante le ispezioni, sono stati sequestrati prodotti alimentari in tre attività. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati alla prevenzione delle malattie trasmesse attraverso gli alimenti.

I militari della compagnia Napoli Vomero insieme ai veterinari dell'Asl Napoli 1 hanno ispezionato 16 attività. Sequestrati 70 chili di molluschi privi di tracciabilità tra vongole, lupini e altri prodotti Controlli mirati nei quartieri Vomero e Arenella nell'ambito delle attività di prevenzione contro la diffusione dell'epatite A. I carabinieri della Compagnia Napoli Vomero, in collaborazione con i veterinari dell'Asl Napoli 1, hanno ispezionato 16 pescherie della zona, riscontrando irregolarità in tre di esse. In una pescheria di via Settimo Lucio Caruso sono stati sequestrati 8 chili di vongole e lupini. In un secondo esercizio di via San Giacomo dei Capri il sequestro ha riguardato 23 chili di molluschi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Epatite A, blitz di carabinieri e Asl al Vomero e all’Arenella: sequestri in tre pescherie su sedici controllate

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