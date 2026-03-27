Entre Tierras sbarca su Canale 5 | La Nuova Fiction Con Megan Montaner!

Entre Tierras debutta su Canale 5 e riporta Megan Montaner in una storia intensa e piena di scelte difficili. Il destino di María cambia radicalmente tra amore e sacrificio, aprendo scenari inaspettati. La fiction promette colpi di scena capaci di lasciare il pubblico senza fiato. Una nuova grande fiction è pronta a conquistare il pubblico italiano e porta con sé un volto amatissimo. Mediaset ha infatti deciso di puntare su Entre Tierras, riportando in prima serata Megan Montaner, attrice che ha già lasciato un segno profondo nei telespettatori. Il titolo stesso anticipa il cuore della narrazione, suggerendo una storia sospesa tra passato e futuro, tra radici profonde e desiderio di cambiamento. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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