Ruba una bici e scappa poi tenta di colpire con un coltello il proprietario e i suoi amici
Nella notte di Epifania a Bondeno, un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha rubato una bici dal giardino di una casa e si è recato in un bar. Successivamente, ha tentato di aggredire con un coltello il proprietario e i suoi amici. L’episodio si è svolto in modo movimentato, ma fortunatamente le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per sedare la situazione.
Epifania movimentata a Bondeno. Durante la notte della Befana, un 20enne già noto alle forze dell’ordine, dopo essersi impossessato di una mountain bike nel giardino privato di una abitazione, ha pensato bene di raggiungere un bar per consumare una bevanda. In quel frangente, però, due amici del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
