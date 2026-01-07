Ruba una bici e scappa poi tenta di colpire con un coltello il proprietario e i suoi amici

Nella notte di Epifania a Bondeno, un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha rubato una bici dal giardino di una casa e si è recato in un bar. Successivamente, ha tentato di aggredire con un coltello il proprietario e i suoi amici. L’episodio si è svolto in modo movimentato, ma fortunatamente le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per sedare la situazione.

