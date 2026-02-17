Entra nel ristorante con una spranga e ruba alcolici e salvadanaio arrestato
Venerdì sera, 13 febbraio 2026, un giovane di 21 anni ha rotto la porta di un ristorante sushi a Sampierdarena e ha rubato bottiglie di alcolici e il salvadanaio, causando danni alla struttura. La polizia locale di Genova lo ha fermato subito dopo il colpo, trovandolo ancora sul posto con la spranga in mano.
In manette un 21enne italiano. Gli agenti della locale hanno iniziato a seguirlo da via Gramsci, dove ha preso un bus diretto a Sampierdarena, quindi lo hanno colto sul fatto Venerdì sera, 13 febbraio 2026, la polizia locale di Genova ha arrestato a Sampierdarena, in flagranza di reato, un 21enne, che ha forzato la porta di un ristorante sushi per appropriarsi di denaro e alcolici. Gli agenti sono stati allertati dal collega addetto alle telecamere di videosorveglianza circa la presenza, nei pressi della fermata Amt di vico Largo, di un soggetto da monitorare. Entrato nell'esercizio commerciale, ha tentato di impadronirsi di 15 bottiglie di alcolici e un salvadanaio.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Entra nel ristorante e cerca di forzare la cassaforte, poi ruba un tablet
Un individuo ha fatto ingresso nel ristorante, tentando di forzare la cassaforte senza successo.
Ruba alcolici e materiale elettronico poi minaccia il vigilante, arrestato
Nella giornata del 20 gennaio 2026, a Sarzana, i carabinieri hanno arrestato due persone, un uomo e una donna, responsabili di aver rubato alcolici e materiale elettronico presso il centro commerciale 'Luna'.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Entra al ristorante e mostra la pistola per cenare prima dell'apertura: denunciato; Entra nel ristorante per rubare: lo vede sul telefono con la telecamera e lo fa arrestare; MasterChef 15: il genovese Alessandro viene svantaggiato ma resiste ed entra nella top 7; Valeria Piccini e i suoi ricordi d'autunno, quando si cenava con le code, che bontà.
Lite furiosa, poi sale sulla Smart ed entra nel ristorante con l'auto: terrore e una donna feritaAtimi di terrore domenica pomeriggio nel quartiere Fuorni di Salerno: un uomo al volante della sua auto Smart è finito all'interno del ristorante pizzeria La compagnia del Concord sfondando la ... leggo.it
Salerno, sfonda le pareti ed entra con l'auto in un ristoranteAttimi di terrore questo pomeriggio nel quartiere Fuorni di Salerno dove un uomo è balzato con la sua auto all'interno di un ristorante sfondando la parete e terminando la corsa al centro della sala. rainews.it
Biella. Entra al ristorante e mostra la pistola per cenare prima dell'apertura: denunciato Il 67enne protagonista dell'episodio è stato denunciato a piede libero per porto di armi o oggetti atti a offendere e procurato allarme Avrebbe voluto cenare al ristorante pri facebook
Entra al ristorante e mostra la pistola per cenare prima dell'apertura: denunciato #biella x.com