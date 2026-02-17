Entra nel ristorante con una spranga e ruba alcolici e salvadanaio arrestato

Venerdì sera, 13 febbraio 2026, un giovane di 21 anni ha rotto la porta di un ristorante sushi a Sampierdarena e ha rubato bottiglie di alcolici e il salvadanaio, causando danni alla struttura. La polizia locale di Genova lo ha fermato subito dopo il colpo, trovandolo ancora sul posto con la spranga in mano.

In manette un 21enne italiano. Gli agenti della locale hanno iniziato a seguirlo da via Gramsci, dove ha preso un bus diretto a Sampierdarena, quindi lo hanno colto sul fatto Venerdì sera, 13 febbraio 2026, la polizia locale di Genova ha arrestato a Sampierdarena, in flagranza di reato, un 21enne, che ha forzato la porta di un ristorante sushi per appropriarsi di denaro e alcolici. Gli agenti sono stati allertati dal collega addetto alle telecamere di videosorveglianza circa la presenza, nei pressi della fermata Amt di vico Largo, di un soggetto da monitorare. Entrato nell'esercizio commerciale, ha tentato di impadronirsi di 15 bottiglie di alcolici e un salvadanaio.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Un individuo ha fatto ingresso nel ristorante, tentando di forzare la cassaforte senza successo.

Nella giornata del 20 gennaio 2026, a Sarzana, i carabinieri hanno arrestato due persone, un uomo e una donna, responsabili di aver rubato alcolici e materiale elettronico presso il centro commerciale 'Luna'.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.