Rissa tra sette persone nei pressi del locale in centro già denunciati in due Indagini senza sosta

Una rissa è scoppiata ieri sera vicino a un locale in centro, coinvolgendo sette persone. Due di loro sono stati già denunciati, e le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per chiarire cosa sia successo. La polizia di Ravenna ha intensificato i controlli nella zona di Speyer, cercando di prevenire ulteriori incidenti. Le indagini sono in corso per identificare tutti i partecipanti e capire le cause dello scontro.

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dalla questura di Ravenna, in attuazione delle direttive condivise in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare attenzione all’area di zona Speyer. Gli ultimi episodi riportano una.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Centro Controlli durante Napoli-Verona nei pressi dello stadio: denunciati due parcheggiatori abusivi Durante i controlli effettuati ieri pomeriggio nei pressi dello stadio “Maradona” durante la partita Napoli-Verona, la Polizia Locale ha verificato sette esercizi di vicinato e denunciato due parcheggiatori abusivi. Incendio in un terreno nei pressi del Centro Sicilia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ravenna Centro Argomenti discussi: L'amore tra due giovani e la faida tra le famiglie, scoppia la rissa a colpi di casco: un arresto e 5 denunce; Rissa tra 20 studenti minorenni prima di entrare a scuola: pugni e spintoni nel parcheggio del Concordia. L'allarme dei residenti:...; Rissa per i soldi al ristorante cinese di Roma, finisce con una sparatoria e un ferito: la pistola, la paura e l'indagine; Lite tra due donne finisce a bottigliate, ferite entrambe. Rissa tra antifascisti e Blocco Studentesco: 13 denunciatiScontri nel centro storico a gennaio. Coinvolti giovani tra 19 e 21 anni e due minorenni. Dopo le perquisizioni della Digos, sequestrati indumenti e spray: indagini su gruppi di opposta area politica ... lavocedigenova.it Rissa tra 20 studenti minorenni prima di entrare a scuola: pugni e spintoni nel parcheggio del Concordia. L'allarme dei residenti: «Sfida tra due gruppi»PORDENONE - Prima della scuola? Una rissa a suon di pugni e spintoni. Ennesimo episodio di violenza giovanile in città: è avvenuto ieri mattina e ha trasformato per alcuni minuti ... ilgazzettino.it Sentenza Marchesi: sette anni di carcere a Budapest per rissa facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.