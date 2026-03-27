L'endometriosi è una condizione che si manifesta frequentemente fin dall'adolescenza, caratterizzata da dolori mestruali intensi. Tuttavia, rimane una malattia poco riconosciuta e spesso non diagnosticata in tempi rapidi, con un ritardo che può arrivare a diversi anni. Questo ritardo nel riconoscimento e nella diagnosi rappresenta un problema per molte donne che convivono con i sintomi senza una spiegazione immediata.

Si manifesta spesso fin dall’adolescenza con dolori mestruali intensi, eppure l ’endometriosi è ancora oggi una malattia invisibile che ‘paga’ un ritardo diagnostico di anni. In media possono trascorrere da 5 a 8 anni prima di arrivare a una diagnosi corretta. Un problema per circa il 10% delle donne in età riproduttiva che ne soffre, oltre 3 milioni in Italia. Una malattia che “nel 30-40% dei casi è associata a problemi di fertilità”, ricorda la Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). “Il vero problema oggi non è solo la malattia in sé, ma il tempo che passa prima di riconoscerla”, afferma nella Giornata mondiale dell’endometriosi Antonino Guglielmino, Fondatore della Siru. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Endometriosi minaccia invisibile per le donne: basta sopportare il dolore

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