Endometriosi il dolore che spesso nessuno crede | il 66% delle donne dice di non essere stata ascoltata

Un sondaggio nazionale rivela che il 66% delle donne affette da endometriosi afferma di non essere stata ascoltata riguardo ai propri dolori. La condizione, spesso invisibile, viene frequentemente sottovalutata e non riconosciuta come reale da parte di medici e familiari. La realtà di chi convive con questa malattia si manifesta attraverso testimonianze di dolore persistente e di una percezione di incomprensione.

Il sondaggio nazionale che racconta una realtà invisibile. Il dolore legato all’endometriosi continua a essere sottovalutato e spesso non creduto. È uno dei risultati più significativi emersi da un sondaggio nazionale promosso dalla Fondazione italiana endometriosi, che ha raccolto oltre 830 testimonianze di donne provenienti da tutta Italia. Le partecipanti arrivano in prevalenza dal Nord (52%), seguite dal Centro (23%), dal Sud (13,6%) e dalle Isole (circa il 6%), con alcune testimonianze anche dall’estero. L’indagine è stata diffusa nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione dedicata alla normalizzazione del dolore femminile, un fenomeno culturale che spesso porta a minimizzare o banalizzare la sofferenza legata alle patologie ginecologiche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

