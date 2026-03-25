Endometriosi | banchetti per informarsi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, sabato si sono svolti banchetti organizzati dall’Associazione Progetto Endometriosi. Le attività hanno previsto la distribuzione di materiale informativo e incontri con operatori sanitari per sensibilizzare sulla patologia. L’evento si è tenuto in diverse città italiane, coinvolgendo volontari e professionisti del settore medico.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi di sabato l’A.p.e (Associazione Progetto Endometriosi) festeggia vent’anni di attività e rilancia il proprio impegno con un mese di iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare ad una patologia ancora poco conosciuta ma che in Italia riguarda circa tre milioni di donne. Fondata il 14 febbraio 2006 da un gruppo di volontarie, l’associazione è oggi una rete consolidata che unisce pazienti, medici e professionisti sanitari in un obiettivo comune: informare e dare supporto a chi convive con la malattia cronica spesso invisibile. Nonostante i numeri (una donna su dieci in età fertile) il ritardo diagnostico resta infatti tra i cinque e gli otto anni, un tempo lungo segnato da dolore e risposte mancate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Endometriosi: banchetti per informarsi Articoli correlati Vaccini contro l'Hpv, un incontro per informarsi a SansepolcroUn incontro per informare sull’Hpv, l’importanza gli screening e della vaccinazione per prevenire le infezioni e i tumori a esso correlati. A Milano c'è un posto dove informarsi sul testamento biologicoOffrire ai cittadini informazioni chiare sulla compilazione e il deposito del modulo riguardante le “disposizioni anticipate di trattamento” (Dat),... Endometriosi: quando il dolore mestruale nasconde una malattia (e quando no) Altri aggiornamenti su Endometriosi banchetti per informarsi Temi più discussi: Endometriosi: banchetti per informarsi; Ravenna, sabato 28 in piazza Costa i banchetti per sostenere le donne con endometriosi; Endometriosi, incontro al Maschio Angioino sabato 28. Endometriosi: banchetti per informarsiIn occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi di sabato l’A.p.e (Associazione Progetto Endometriosi) festeggia vent’anni di attività e rilancia ... ilrestodelcarlino.it Endometriosi, i Fiori della consapevolezza anche a BresciaAnche in città l'iniziativa promossa da Ape per sensibilizzare sulla endometriosi, malattia cronica di cui soffre il 10% delle donne. Appuntamento in corso Palestro il 28 marzo. quibrescia.it 24.03.2026 (660) AGRIGENTO - “Fare luce sull’endometriosi”: un incontro promosso dall’ASP per il mese della consapevolezza in programma giovedì 26 marzo 2026, In occasione del mese della consapevolezza sull’endometriosi, l’Azienda Sanitaria Provinc - facebook.com facebook L'endometriosi pesa su studio e lavoro per una donna su 4 x.com