Gli specialisti hanno incontrato gli studenti per discutere dell’endometriosi, una malattia ginecologica infiammatoria che provoca dolore cronico e colpisce tra il 5 e il 10 per cento delle donne in età fertile. Durante l'evento sono stati affrontati i temi di diagnosi e trattamento della condizione.

Secondo gli esperti la patologia ginecologica incide notevolmente sulla popolazione femminile e la scoperta tradiva della malattia causa problemi in più sfere della vita sociale L’endometriosi, la malattia ginecologica infiammatoria che causa dolore cronico, ha un’incidenza sulla popolazione femminile in età fertile che va tra il 5 e il 10 per cento. In Sicilia le donne sottoposte a cure sono almeno un milione e ottocento mila ma, secondo gli esperti, molti sono i casi non ancora diagnosticati. In vista della giornata mondiale dell’endometriosi, che si celebra sabato prossimo 28 marzo, l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento in... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Endometriosi, diagnosi e cura: gli specialisti incontrano gli studenti

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