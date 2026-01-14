Nel 2025, sul litorale apuoversiliese sono state trovate 14 tartarughe marine decedute, molte delle quali vittime di reti da pesca. La morìa di Caretta caretta continua anche nel 2026, con l’ultimo esemplare rinvenuto senza vita lo scorso venerdì, evidenziando la necessità di adottare nuove regolamentazioni per proteggere queste specie a rischio.

Quattordici esemplari deceduti e recuperati sul litorale apuoversiliese nel corso del 2025. Ed è già iniziata la conta anche per il 2026 con l'ultima tartaruga trovata senza vita – un bellissimo esemplare di 60 chili – lo scorso venerdì sulle nostre spiagge. "Sarà l'istituto zooprofilattico di Pisa a stabilire con certezza le cause dei decessi – spiega Gianluca Giannelli presidente del WWF Massa Carrara – ma in base alla nostra esperienza, oltre al fatto che tutte le tartarughe presentavano le medesime abrasioni sulle pinne e sul collo e che sono giunte a riva in pratica nello stesso lasso di tempo, ipotizziamo che la colpa sia da attribuire alle reti da posta.

© Lanazione.it - Sos tartarughe marine. Reti da pesca killer, morìa di Caretta caretta: "Servono nuove regole"

