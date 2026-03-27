Emergenza frane riapre a doppio senso la provinciale Valle del Tevere a Bomarzo

Dopo le abbondanti piogge di gennaio e febbraio che hanno provocato danni alla viabilità della zona, la provinciale Valle del Tevere a Bomarzo è stata riaperta a doppio senso di marcia. I lavori di riparazione sono stati avviati in tempi rapidi per ripristinare la circolazione, consentendo ora il transito in entrambe le direzioni. La strada era stata chiusa temporaneamente a causa delle frane causate dalle intense precipitazioni.

Tra gennaio e febbraio le continue piogge avevano causato una frana. Dopo circa un mese di lavori sono terminati i lavori temporanei Dopo le forti piogge dell'inverno tra gennaio e febbraio che hanno causato enormi danni alla viabilità della Tuscia, i cantieri aperti in piena emergenza iniziano a riconsegnare le strade provinciali alla normalità. La Provincia di Viterbo comunica che sono stati completati gli interventi di messa in sicurezza provvisoria lungo la provinciale 19 “Valle del Tevere”, nel territorio comunale di Bomarzo. La strada è da oggi nuovamente aperta al traffico a doppio senso di circolazione. I lavori si sono resi necessari a seguito dei dissesti causati dagli eccezionali eventi meteorologici degli ultimi mesi, che avevano provocato smottamenti e l’invasione della carreggiata da parte di detriti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Emergenza frane, riapre a doppio senso la provinciale Valle del Tevere a Bomarzo Articoli correlati Pozzuoli: Via pergolesi riapre al doppio senso di marciaPozzuoli: riapre l’arteria strategica, partono i lavori su marciapiedi e altre strade cittadine È una notizia importante: parliamo di un’arteria... Leggi anche: Pontelungo: riapre in anticipo il doppio senso sulla via Emilia