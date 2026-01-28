Pozzuoli | Via pergolesi riapre al doppio senso di marcia

Questa mattina a Pozzuoli si è riaperta al traffico via Pergolesi, che ora permette il doppio senso di marcia. È una svolta significativa per chi percorre questa strada ogni giorno: i lavori sui marciapiedi e su altre strade cittadine sono partiti, ma nel frattempo si torna a circolare più facilmente. La riapertura alleggerisce il traffico e riduce le code che si formavano spesso in questa zona strategica. La città si prepara a migliorare ulteriormente la viabilità in vista delle prossime settimane.

Pozzuoli: riapre l'arteria strategica, partono i lavori su marciapiedi e altre strade cittadine. È una notizia importante: parliamo di un'arteria strategica per la viabilità cittadina e sappiamo quanto questa situazione abbia pesato sulla quotidianità di tutti. La riapertura era legata alla messa in sicurezza del campanile: un intervento delicato che, per motivi tecnici, ha richiesto al Commissario straordinario più tempo del previsto. Detto questo, non siamo rimasti fermi: come si vede già in strada, sono partiti i lavori sui marciapiedi e continueranno nelle prossime settimane, per migliorare sicurezza e accessibilità.

