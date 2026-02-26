Pontelungo | riapre in anticipo il doppio senso sulla via Emilia

A Pontelungo la viabilità sulla via Emilia torna a essere a doppio senso di marcia in anticipo rispetto ai piani previsti. Le operazioni di cantiere sulla strada tra Borgo Panigale e Santa Viola si concludono questa sera, alle ore 19:00, consentendo di ripristinare il traffico normale. La riapertura anticipata permette di migliorare la circolazione nella zona, riducendo i disagi per gli automobilisti.

Viabilità quasi ripristinata nella zona Borgo Panigale-Santa Viola. Con un leggero anticipo sulla tabella di marcia, dalle ore 19:00 di questa sera, 26 febbraio, il cantiere sulla Via Emilia a est del Pontelungo viene ufficialmente smobilitato, ripristinando il doppio senso di marcia. Da stasera. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Riapre il Pontelungo a Bologna: dopo 4 anni e mezzo torna il doppio senso di marciaBologna, 20 febbraio 2026 – Era il 30 agosto 2021: il Pontelungo venne ridotto a una sola corsia di marcia a causa dei lavori per il consolidamento...

Pontelungo, da questa sera riapre doppio senso anche sulla Via EmiliaIn leggero anticipo rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, già dalle ore 19 di questa sera, concluso il cantiere sulla via Emilia a est del Pontelungo, viene eliminata la deviazione che le ... sassuolo2000.it

Domani a Bologna riapre a due sensi il Pontelungo, era chiuso dal 2021. Lega: Non c’è niente da festeggiareBOLOGNA – L’attesa è finita. Domani, sabato 21 febbraio, riapre a doppio senso il Pontelungo a Bologna. Il transito sarà consentito per il momento solo alle auto, poi dall’1 marzo anche al trasporto p ... dire.it