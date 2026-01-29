Caso Emanuela Orlandi perché Marco Accetti non viene ascoltato oggi in commissione

Marco Fassoni Accetti non comparirà oggi davanti alla commissione bicamerale che indaga sui casi Orlandi e Gregori. La ragione ufficiale non è ancora stata comunicata, ma fonti vicine all'inchiesta spiegano che ci sarebbero motivi processuali o di altra natura che impediscono l'audizione. La commissione aveva previsto di ascoltarlo, ma l’appuntamento è stato cancellato all’ultimo minuto senza ulteriori dettagli. Restano quindi in sospeso le risposte che molti aspettavano da Accetti, coinvolto in vicende che da decenni tengono in tensione l’op

La Commissione d’inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi ha convocato formalmente Marco Fassoni Accetti per il 29 gennaio, secondo quanto riportato dall’Ansa.

La Commissione d’Inchiesta bicamerale sui casi Orlandi e Gregori, attiva da marzo 2024, ha convocato il reo confesso Marco Accetti.

