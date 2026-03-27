Elon Musk sconfitto in tribunale | legittimo il boicottaggio degli inserzionisti su X

In un caso giudiziario recente, è stata confermata la legalità del ritiro pubblicitario da parte di alcuni inserzionisti sulla piattaforma social precedentemente nota come Twitter e ora chiamata X, di proprietà di Elon Musk dal 2022. La decisione giudiziaria ha stabilito che questa azione di boicottaggio pubblicitario è stata legittima e conforme alle norme vigenti.

Sarebbe stata perfettamente legale la scelta compiuta da diversi inserzionisti di Twitter, la piattaforma social acquisita da Elon Musk nel 2022 e rinominata X, di ritirare le loro inserzioni attraverso un boicottaggio pubblicitario sulla piattaforma social. Lo ha stabilito questo giovedì la giudice distrettuale statunitense Jane Boyle, che ha giudicato non ci fossero gli estremi da parte del magnate sudafricano, proprietario della piattaforma, per dichiarare che fosse stata violata la Legge Antitrust. L’accusa infondata di danno ai consumatori. Elon Musk non sarebbe riuscito a dimostrare la fondatezza della sua pretesa, in quanto mancava un elemento principale: la dimostrazione che ci fosse stato un danno ai consumatori. 🔗 Leggi su Open.online

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