Musk cadono le balle su Elon filo-Mosca

Elon Musk smaschera le balle sulla sua immagine di filantropo e innovatore. Ieri la notizia ha fatto rumore: SpaceX ha bloccato l’accesso di Mosca a Starlink, su richiesta del governo di Kiev. La mossa mette in crisi la narrazione di Musk come simbolo di un potere distaccato da interessi politici e mostra come le sue aziende siano coinvolte, almeno in parte, nelle dinamiche militari tra Russia e Ucraina.

Ma Elon Musk non era l’Anticristo, il simbolo stesso di un potere tecnologico e politico che sogna il dominio del mondo e che puntualmente si allea o fa il gioco dei “cattivi” e dei regimi autoritari del pianeta? Un duro colpo alla semplicistica narrazione della sinistra globale, e in particolar modo di quella italiana, è venuta ieri dalla notizia che SpaceX, l’azienda spaziale di Musk, ha interrotto, su richiesta del governo di Kiev, l’accesso ai russi a Starlink, il sistema satellitare che permetteva ai militari di Mosca al fronte di comunicare in modo preciso e sicuro. In verità, i russi si erano procurati in modo illegale i terminali di Starlink, che sono invece in dotazione dell’Ucraina sin dall’inizio della guerra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Musk, cadono le balle su Elon "filo-Mosca" Approfondimenti su Elon Musk Elon Musk e le mire su Ryanair, sondaggio per comprarla Elon Musk ha avviato un sondaggio su X per valutare l'interesse nell'acquisto di Ryanair. L’Ue ha fatto a Elon Musk una multa da 120 milioni di euro: perché e cosa c’entrano le spunte blu su X Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Elon Musk dice che Tesla sta costruendo una “Optimus Academy” per addestrare 30.000 robot umanoidi Tesla non sta “lanciando un robot”. Sta industrializzando l’apprendimento. L’idea dell’Optimus Academy è semplice e radicale: non insegnare ai rob facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.