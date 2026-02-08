Musk cadono le balle su Elon filo-Mosca
Elon Musk smaschera le balle sulla sua immagine di filantropo e innovatore. Ieri la notizia ha fatto rumore: SpaceX ha bloccato l’accesso di Mosca a Starlink, su richiesta del governo di Kiev. La mossa mette in crisi la narrazione di Musk come simbolo di un potere distaccato da interessi politici e mostra come le sue aziende siano coinvolte, almeno in parte, nelle dinamiche militari tra Russia e Ucraina.
Ma Elon Musk non era l’Anticristo, il simbolo stesso di un potere tecnologico e politico che sogna il dominio del mondo e che puntualmente si allea o fa il gioco dei “cattivi” e dei regimi autoritari del pianeta? Un duro colpo alla semplicistica narrazione della sinistra globale, e in particolar modo di quella italiana, è venuta ieri dalla notizia che SpaceX, l’azienda spaziale di Musk, ha interrotto, su richiesta del governo di Kiev, l’accesso ai russi a Starlink, il sistema satellitare che permetteva ai militari di Mosca al fronte di comunicare in modo preciso e sicuro. In verità, i russi si erano procurati in modo illegale i terminali di Starlink, che sono invece in dotazione dell’Ucraina sin dall’inizio della guerra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondimenti su Elon Musk
