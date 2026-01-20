elon musk e le mire su ryanair sondaggio per comprarla

Elon Musk ha avviato un sondaggio su X per valutare l'interesse nell'acquisto di Ryanair. Le sue intenzioni, ancora da confermare, suscitano attenzione nel settore aeronautico. Questa iniziativa evidenzia l'interesse di Musk nel settore dei trasporti aerei e apre nuovi scenari di mercato. La proposta, ancora in fase preliminare, sarà seguita con attenzione dagli osservatori e dagli operatori del settore.

Le mire di Elon Musk questa volta volano ad alta quota e puntano dritte su Ryanair. Tanto che l’uomo più ricco del mondo lancia anche un sondaggio su X per acquistare la compagnia aerea. Ryanair – che ha presentato l’offerta per la stagione estiva del 2026 – è pronta a investire in Italia 4 miliardi di dollari per 40 aeromobili, ovvero “20 milioni di passeggeri all’anno aggiuntivi, 250 nuove rotte e 15mila nuovi posti di lavoro”; ma – avverte il ceo della compagnia aerea low cost, Eddie Wilson – a una condizione: dev’essere eliminata in tutta Italia l’addizionale municipale. “Per sbloccare opportunità ancora maggiori per l’aviazione, il turismo e l’occupazione in Italia – continua Wilson – Ryanair invita nuovamente il governo italiano a eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, al fine di stimolare ulteriore crescita del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

