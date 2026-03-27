Elezioni a Bomarzo Sciarra rompe con la maggioranza e lancia la corsa | Persa occasione storica

Le elezioni comunali a Bomarzo si terranno il 24 e 25 maggio, con le urne che saranno aperte in quei due giorni. La campagna elettorale sta portando alla luce i primi scontri tra le diverse fazioni. In questa fase, uno dei membri della maggioranza ha deciso di uscire dal gruppo e ha annunciato la propria candidatura, definendo la situazione come un'opportunità persa.

Il consigliere uscente, Simone Sciarra, annuncia l'addio alla lista Uguaglianza in vista del voto di maggio. Alla base della decisione il naufragio dell'intesa unitaria causato da tensioni e vecchi attriti Le urne per il rinnovo del consiglio comunale di Bomarzo si apriranno il 24 e 25 maggio e iniziano a delinearsi i schieramenti. L’ipotesi di una lista unica, che avrebbe potuto unire le diverse anime del paese sotto un unico vessillo è tramontata. A sancire la fine delle trattative e, contemporaneamente, a segnare un distacco netto dall'amministrazione in carica è Simone Sciarra. Il consigliere comunale uscente ha preso posizione e ha chiuso il suo rapporto con l'attuale sindaco Marco Perniconi e con la lista civica Uguaglianza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Elezioni a Bomarzo, Sciarra rompe con la maggioranza e lancia la corsa: "Persa occasione storica" Articoli correlati Meloni: «Un?occasione persa». Ma avanti con la legge elettorale (e niente elezioni anticipate»«Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia» dice Giorgia Meloni nel messaggio affidato ai social dopo aver incassato la... Giannotti e la corsa a sindaco: "Le primarie un’occasione persa. Ghinelli? Un fallimento totale"AREZZO Vasco Giannotti, le manca l’attività politica diretta? "No, perchè c’è un tempo per tutto.