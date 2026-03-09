Giannotti e la corsa a sindaco | Le primarie un’occasione persa Ghinelli? Un fallimento totale

Vasco Giannotti annuncia la sua candidatura a sindaco di Arezzo, criticando le primarie come un’occasione sprecata. Aggiunge che Ghinelli rappresenta un fallimento totale e afferma di aver dedicato molti anni alla politica con impegno e risultati. Giannotti chiarisce di non sentire la mancanza di un ruolo politico diretto, sottolineando che ogni cosa ha il suo momento.

AREZZO Vasco Giannotti, le manca l’attività politica diretta? "No, perchè c’è un tempo per tutto. Ho fatto per molti anni la politica con passione, impegno e penso anche con risultati. Poi ho messo a frutto esperienza e relazioni per intraprendere un’altra avventura che ha mi ha portato insieme a Giorgia Artiano e i miei collaboratori a creare il Forum Risk, l’evento più importante in sanità". Come avrebbe gestito la scelta della candidatura? "Ai miei tempi si gestiva una campagna elettorale con decine di assemblee molto partecipate per la scelta del candidato sindaco. Se devo fare una proiezione alla mia esperienza, la scelta migliore sarebbe stata quella delle primarie perchè la democrazia vive di partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

