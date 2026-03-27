Edoardo Nestori torna sui social dopo l’addio a Uomini e Donne

Edoardo Nestori ha pubblicato un messaggio sui social media dopo aver lasciato il trono over di Uomini e Donne. La sua decisione è stata comunicata attraverso un post in cui ha spiegato le ragioni del suo addio alla trasmissione. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito nel messaggio condiviso online.

Edoardo Nestori ha voluto condividere un messaggio molto importante in seguito all’abbandono del trono over di Uomini e Donne. Lo fa fatto attraverso i social subito dopo la messa in onda della puntata di venerdì 27 Marzo 2026. Il cavaliere ha deciso di lasciare il programma dopo quanto accaduto in studio, rompendo il silenzio con un messaggio pubblicato poco dopo la fine della puntata. Cristiana Anania contro Sara Gaudenzi? Il messaggio social Il percorso di Edoardo a Uomini e Donne. Nel corso delle ultime settimane, Edoardo Nestori era riuscito a conquistare il favore del pubblico e degli opinionisti di Uomini e Donne. Il suo interesse nei confronti della dama Paola Fatuzzo era stato accolto positivamente, soprattutto dopo che lui aveva manifestato apertamente la volontà di conoscerla meglio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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