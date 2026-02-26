Elisabetta Gigante ha condiviso il suo ritorno sui social dopo aver lasciato il programma televisivo. La donna ha comunicato di aver deciso di interrompere la partecipazione a Uomini e Donne e ha spiegato i motivi della sua scelta durante una recente registrazione. La sua decisione ha suscitato interesse tra i follower e gli spettatori, che hanno seguito con attenzione gli sviluppi.

Elisabetta Gigante non fa più parte di Uomini e Donne. La dama ha deciso di abbandonare il programma e lo ha comunicato alla redazione e al pubblico durante la registrazione di martedì 24 febbraio 2026. A sorpresa, a poche ore di distanza, Elisabetta ha spiazzato i fan con un messaggio pubblicato su Instagram: una foto del suo paese e una frase che suona come un sollievo dopo settimane di tensione. Il trono over perde un’altra dama e un discusso cavaliere La decisione di lasciare Uomini e Donne annunciata in studio. La scelta di Elisabetta Gigante è arrivata durante la registrazione del 24 febbraio 2026. In studio la dama ha spiegato di aver preso lei la decisione di fermarsi e di non voler portare avanti il percorso senza la giusta serenità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Elisabetta Gigante torna sui social dopo l’addio a Uomini e Donne

