Edilizia | l' allarme di Anaepa - Confartigianato

L'associazione del settore edile ha segnalato come la situazione geopolitica instabile possa accelerare il rallentamento già in corso nel settore. La preoccupazione riguarda un possibile aumento della frenata delle attività edilizie, che potrebbe avere effetti sulla ripresa economica del comparto. La situazione attuale influenza le prospettive future e le decisioni delle imprese operanti nel settore.

“L’attuale instabilità geopolitica rischia di accentuare velocemente il fenomeno del rallentamento del settore, già in atto da tempo. Le dinamiche speculative sui mercati energetici e petroliferi stanno infatti determinando aumenti ingiustificati nei costi dei materiali da costruzione”. È quanto dichiara il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini, in relazione alle criticità che stanno interessando il comparto. Le conseguenze delle tensioni in atto stanno generando incrementi nei costi del bitume, delle materie prime polimeriche, dei trasporti e, più in generale, di tutti i prodotti ad alta intensità energetica, tra cui i laterizi, con effetti diretti sull’intera filiera delle costruzioni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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