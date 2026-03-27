Economia le imprese ferraresi restano prudenti tra cali e timidi segnali di ripresa | tutti i dati

Le imprese di Ferrara continuano a mantenere un atteggiamento cauto a causa di fattori come guerre, dazi e incertezze economiche. L’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio ha pubblicato venerdì 27 i dati principali riguardanti la situazione economica della città, evidenziando sia cali che piccoli segnali di ripresa. La situazione rimane caratterizzata da una certa stabilità, anche se accompagnata da segnali di prudenza.

Tra guerre, dazi e incertezza le imprese ferraresi restano prudenti. L’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio ha diffuso, venerdì 27, i dati principali relativi alla città di Ferrara. Le informazioni provenienti dalle imprese fino a 500 dipendenti, relativamente al 2025, registrano la flessione dell’attività dell’industria manifatturiera ferrarese: produzione industriale -1,7%, ordini -1,1%, +5,1% quelli dall’estero. Segnali di recupero arrivano dagli indicatori del quarto trimestre (produzione +2,8%; fatturato +3,3%; ordini -0,8% e ordini dall’estero +2,4%), ma in rallentamento rispetto agli andamenti realizzati nel triennio 2021-2023 e con forti discontinuità settoriali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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