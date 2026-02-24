i consumi sono in ripresa le imprese restano prudenti

Il calo dei consumi ha causato un rallentamento nell'economia, spingendo molte imprese a mantenere un atteggiamento cauto. Le recenti analisi di Confindustria e Confcommercio mostrano opinioni opposte sulla ripresa prevista per il 2026, evidenziando le diverse prospettive nel settore. Mentre alcune aziende iniziano a tornare a spendere, altre restano molto caute, attente alle incertezze di mercato. La situazione rimane dinamica e da monitorare attentamente.

Per avere una misura della salute del sistema Italia, l'osservato speciale è sempre il Pil. Sulla sua crescita si sono ieri confrontate le analisi delle due maggiori associazioni d'imprese nazionali, Confindustria e Confcommercio, che vedono il 2026 da angolazioni diverse. Entrambe, a ben guardare, sono ottimiste. Ma se Confcommercio guarda avanti e vede nei consumi il trend determinante dei prossimi mesi, per gli industriali prevalgono invece le incertezze internazionali del 2025; anche se poi l'unico elemento che riguarda il futuro, cioè il recente decreto Energia, fa ben sperare. Per Congiuntura Confcommercio la ripresa dell'economia italiana «si consolida lentamente».

Rigenerazione urbana a Reggio Calabria, le imprese restano ai marginiA Reggio Calabria, si registrano numerosi interventi di rigenerazione urbana e riaperture di spazi pubblici, ma manca ancora una strategia complessiva che favorisca lo sviluppo delle imprese locali.

Nel 2025 aumentano le imprese fiorentine. “Segnale positivo, fiducia nella ripresa”Nel 2025, il numero di imprese a Firenze registra un lieve aumento, secondo i dati della Camera di Commercio.

