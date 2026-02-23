Economia toscana timidi segnali di ripresa Export e moda in risalita

L’economia toscana mostra segnali di miglioramento grazie all’aumento delle esportazioni e alla crescita del settore moda. La causa principale deriva dalla ripresa di questi comparti, che hanno affrontato periodi difficili. Tuttavia, l’andamento resta fragile e soggetto alle fluttuazioni del mercato globale. Le imprese locali cercano di adattarsi alle nuove sfide, sperando in un miglioramento più deciso nei prossimi mesi. I dati ufficiali indicano un quadro ancora incerto.

Un’economia che tiene, con segnali di timida ripresa in alcuni comparti chiave, ma ancora condizionata dall’incertezza internazionale e da una crescita debole. È questo il quadro che emerge dal rapporto annuale di Irpet sull’economia toscana, presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati. Secondo lo studio, la Toscana chiude il 2025 con un Pil in aumento dello 0,8%, superiore alla media nazionale (+0,6%), e con una previsione di crescita dello 0,7% per il 2026. A sostenere l’economia regionale sono soprattutto i consumi delle famiglie, mentre restano modesti il contributo della spesa pubblica e degli investimenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

