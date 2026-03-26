Porta Santo Spirito presentazione della nuova bandiera

Stasera alle 21, in occasione del centenario di Porta Santo Spirito, verrà presentata la nuova bandiera. L’evento si svolgerà nel quartiere e sarà accompagnato dalla cerimonia ufficiale di svelamento. La celebrazione riguarda il ricordo di un secolo dalla fondazione della porta storica. La manifestazione coinvolge i residenti e le autorità locali.

In occasione del centenario di Porta Santo Spirito, verrà svelata stasera, giovedì 26 marzo, alle ore 21.30 presso il Museo Storico la nuova bandiera ufficiale, frutto del bando promosso dal quartiere per rinnovare questo simbolo di identità e appartenenza. L’evento, realizzato in collaborazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Porta Santo Spirito, presentazione della nuova bandiera Articoli correlati Santo Spirito: crolla porzione di pietra, passaggio interdetto alla porta della sacrestiaUna “porzione di pietra” è caduta dal davanzale di una finestra in piazza Santo Spirito, ieri, lunedì 23 febbraio, intorno alle 8:30 del mattino,... Sant’Antimo, oggi presentazione del libro “Stefania Filo Speziale” alla Rettoria dello Spirito SantoSi terrà giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Rettoria dello Spirito Santo di Sant’Antimo (Napoli), la presentazione del libro “Stefania... Tutti gli aggiornamenti su Porta Santo Spirito Temi più discussi: Presentazione della nuova bandiera del Quartiere di Porta Santo Spirito; ppunti per la storia del Quartiere di Porta Santo Spirito; Santo Spirito, una porta nuova blocca l’accesso al Palazzo comunale; Le donne di Piero della Francesca, concerti in terrazza, teatro e fiere: gli eventi. Porta Santo Spirito conquista la 41esima Lancia d'Oro dopo una Giostra tiratissima e bellissimaNonostante il cambio di cavallo a poche ore dalla Giostra, Elia Cicerchia, in sella a Toni, ha centrato due cinque e con i due quattro di Gianmaria Scortecci ha regalato alla Colombina la Lancia d'Oro ... lanazione.it Porta Santo Spirito vince la giostra dell'anello di ServiglianoGiostra dell'anello di Servigliano (Fermo), vince Porta Santo Spirito con Luca Innocenzi. Si è chiusa nel tardo pomeriggio la 56/a edizione del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino, con la Giostra ... ansa.it Personaggi dal passato della Giostra delSaracino: GIANCARLO MACCARI Giancarlo Maccari è stato una figura storica e un dirigente di rilievo per il Quartiere di Porta Santo Spirito (noto come il quartiere "Gialloblù"). È ricordato per il suo impegno e i suoi prin - facebook.com facebook