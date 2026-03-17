ppunti per la storia del Quartiere di Porta Santo Spirito

Venerdì 20 marzo alle ore 21 si terrà una riunione dedicata alla storia del Quartiere di Porta Santo Spirito ad Arezzo. L'incontro si svolgerà presso una sede locale e coinvolgerà residenti, storici e appassionati del quartiere. La serata sarà un'occasione per raccogliere e condividere ricordi e aneddoti legati a questa zona della città.

Arezzo, 17 marzo 2026 – A Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21.15, il Museo del Quartiere di Porta Santo Spirito ospita il secondo appuntamento dedicato alla memoria e all’identità di quest’ultimo. Sarà Luca Berti l'autore della conferenza dal titolo "L’istituzionalizzazione dei Quartieri aretini negli anni VentiTrenta del Novecento". A, in collaborazione con la Società Storica Aretina., è un incontro pensato per chi vive il quartiere, per chi lo ha vissuto e per chi vuole conoscerne più a fondo la storia. L’istituzionalizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ppunti per la storia del Quartiere di Porta Santo Spirito Articoli correlati Santo Spirito: crolla porzione di pietra, passaggio interdetto alla porta della sacrestiaUna “porzione di pietra” è caduta dal davanzale di una finestra in piazza Santo Spirito, ieri, lunedì 23 febbraio, intorno alle 8:30 del mattino,... VIDEO | Un secolo di Porta Santo Spirito. Il rettore: "Celebriamo il passato, guardiamo al futuro"Con una conferenza stampa partecipata e sentita, Porta Santo Spirito ha ufficialmente dato avvio alle celebrazioni per il centenario dalla sua... De Bourges à Menton : voyage sur les routes mythiques de France | Trésors du Patrimoine Altri aggiornamenti su ppunti per la storia del Quartiere di... Temi più discussi: La passeggiata di Migrantour dentro la storia di immigrazione del quartiere milanese di Gorla; Dall'online alla bottega a San Giovanni: la sfida di Domitilla, che ha portato l'arte giapponese nel quartiere; Storia bellissima del quartiere Barona, dove Milano si estende a sud fra progetti culturali e novità; Grinta Colle 2006: 19 punti nelle ultime 7 partite e tante storie di vita da raccontare. ppunti per la storia del Quartiere di Porta Santo SpiritoVenerdì 20 marzo 2026, alle ore 21.15, il Museo del Quartiere di Porta Santo Spirito ospita il secondo appuntamento dedicato alla memoria e all’identità con Luca Berti ... lanazione.it Fiera Antiquaria, Porta Sant’Andrea riapre le porte del museo del quartiereDomenica 5 ottobre il MuSA riprende le aperture gratuite per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere a cittadini, turisti e curiosi. Il Museo di Porta Sant’Andrea (MuSA) riapre nelle ... lanazione.it Il quartiere di Porta Romana a Milano festeggia la storica tradizione del Tredesin de Marz, con una giornata di festa per celebrare l'imminente arrivo della primavera. - facebook.com facebook