Ecco il Parco ' Federica Ventura' vittima di femminicidio La figlia | Mia madre sarebbe fiera del suo paese

Il parco 'Federica Ventura' è stato teatro di un femminicidio. La figlia della vittima ha dichiarato di essere orgogliosa di portare il cognome di sua madre e di sperare che azioni come questa possano contribuire a un futuro in cui le donne non abbiano più timori. La vittima è ricordata con affetto nel suo paese.

La cerimonia oggi, a Troia. Presenti il vicario del prefetto e i figli di Federica. Il sindaco Caserta: "Il suo ricordo in questa targa, servirà da monito perenne per le nuove generazioni e le loro famiglie sul dramma della violenza sulle donne” “Sono orgogliosa di portare sempre con me il cognome di mia madre e sono fiduciosa che gesti come questo possano aiutare a costruire un futuro migliore in cui la donna non dovrà avere più paura. Sono sicura che mia madre sarebbe orgogliosa di me, per il coraggio e la forza che sto trovando, e sarebbe altrettanto fiera del suo paese che non le volta le spalle ma tiene sempre vivo il suo ricordo”.... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ecco il Parco 'Federica Ventura', vittima di femminicidio. La figlia: "Mia madre sarebbe fiera del suo paese" Articoli correlati Leggi anche: Femminicidio Bergamo, la madre di Valentina Sarto: “Graffi? Sono di mia figlia, non un tentato suicidio” Femminicidio di Anguillara, Federica sfigurata e sepolta. Gli inquirenti: omicidio feroce, tanta cattiveria sulla vittima che il suo corpo è difficile da riconoscereIntanto, mentre emergono i dettagli di un delitto brutale, il marito di Federica tace col pm. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Federica Ventura Discussioni sull' argomento Troia dedica il Parco Urbano a Federica Ventura, vittima di femminicidio: Un luogo di memoria e impegno; Il Gino Lisa di Foggia verso il cambio nome? Vasile: Chiamiamolo Aeroporto del Gargano. Troia dedica il Parco Urbano a Federica Ventura, vittima di femminicidio: Un luogo di memoria e impegnoTroia si prepara a rendere omaggio a Federica Ventura, giovane mamma e insegnante uccisa nel 2018, con l’intitolazione del Parco ... immediato.net FEDERICA VENTURA Troia intitola il Parco Urbano a Federica Ventura: memoria e impegno contro la violenza di genereTroia – Un luogo simbolico della città diventa spazio di memoria e impegno civile. Giovedì 26 marzo, a partire dalle ore 17.30, il Comune di Troia intitolerà il Parco Urbano a Federica Ventura, ... statoquotidiano.it #federicaventura #foggia #troia Troia intitola il Parco Urbano a Federica Ventura: memoria e impegno contro la violenza di genere StatoQuotidiano.it StatoQuotidiano Foggia - Alto Tavoliere - 5 Reali Siti - facebook.com facebook Troia dedica il Parco Urbano a Federica Ventura, vittima di femminicidio: “Un luogo di memoria e impegno” x.com