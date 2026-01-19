Il femminicidio di Anguillara ha mostrato una violenza estrema, lasciando Federica Torzullo gravemente sfigurata e difficilmente riconoscibile. Gli inquirenti descrivono un omicidio particolarmente crudele, caratterizzato da una cattiveria tale da rendere il corpo della vittima irriconoscibile. Questo tragico episodio ha scosso profondamente la comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla violenza di genere nel Paese.

Il silenzio dell’assassino e quel corpo “irriconoscibile”: la ferocia dell’omicidio della 41enne Federica Torzullo, l’ultimo, scioccante femminicidio, scuote la comunità di Anguillara, e sconcerta nel dolore e nella rabbia, un Paese intero. Solo a inanellare le ultime fasi del delitto e dell’occultamento del cadavere ricostruite dagli inquirenti, si rimane senza parole. La vittima massacrata e sepolta con una scavatrice. Il marito, accusato del suo brutale assassinio, che non risponde al Gip. Mentre i magistrati denunciano: «Su Federica usata molta cattiveria». La donna sarebbe «stata colpita al volto e in altre parti del corpo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Femminicidio di Anguillara, Federica sfigurata e sepolta. Gli inquirenti: omicidio feroce, tanta cattiveria sulla vittima che il suo corpo è difficile da riconoscere

Il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, il corpo sotterrato. Il marito fermato e indagato per omicidioFederica Torzullo è stata ritrovata senza vita, sotterrata in un terreno vicino all'azienda del marito, fermato e indagato per omicidio.

Anguillara, Claudio Carlomagno non risponde ai pm. La procura: «Delitto feroce, il corpo di Federica irriconoscibile»Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha deciso di non rispondere ai pubblici ministeri nell’ambito dell’indagine per l’omicidio della donna, trovata in condizioni che ne hanno reso difficile il riconoscimento.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Femminicidio Anguillara, il marito di Federica Torzullo non risponde ai pm. Inquirenti: "Omicidio feroce" - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Claudio Carlomagno, da ieri sera in carcere a Civitavecchia dopo il ritrovamento del corpo della moglie, Federica Torzullo. affaritaliani.it