Selezione per un collaboratore scolastico in comando presso l'USR Friuli Venezia Giulia Domande entro il 20 gennaio 

L’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia ha aperto una selezione per un incarico in comando di un collaboratore scolastico, con inizio dal 1° febbraio 2026 presso la sede di Trieste. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 20 gennaio. Questo procedimento riguarda un’opportunità di collaborazione presso l’USR, rivolta a professionisti interessati a contribuire alle attività amministrative e di supporto scolastico nella regione.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un avviso di selezione per il conferimento di un comando a 1 collaboratore scolastico, con decorrenza 1° febbraio 2026, presso la sede regionale di Trieste, in via Santi Martiri 3.

