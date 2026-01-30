Maturità 2026 ecco le regole per Valle d’Aosta Bolzano e Friuli Venezia Giulia | terza prova e punteggi dedicati

Il Ministero ha annunciato le nuove regole per l’esame di maturità del 2026 in Valle d’Aosta, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Le regioni con regimi linguistici particolari avranno una terza prova in più e punteggi dedicati. Le novità sono state comunicate oggi, e gli studenti di queste aree si preparano a confrontarsi con un percorso diverso rispetto alle altre regioni.

Il Ministero ha definito le regole per la Maturità 2026 nelle regioni a regime linguistico particolare. In Valle d’Aosta prevista la terza prova di francese. A Bolzano e nelle scuole slovene, punteggi specifici: quindici punti per i primi due scritti, dieci per il terzo e venti all’orale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto che stabilisce l’organizzazione dell’esame di Stato per l’anno scolastico 20252026. Il provvedimento dedica articoli specifici alle regioni con regime linguistico particolare, dove la struttura delle prove è adattata per tutelare e valutare il bilinguismo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Maturità 2026

Una delegazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ha visitato Bolzano per approfondire il modello di rafforzamento della lingua tedesca nelle scuole dell’Alto Adige.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maturità 2026

Argomenti discussi: Esame di maturità, le materie: ecco la vera pagina da tenere sotto controllo; Maturità 2026, il cambiamento è in arrivo: le nuove regole (e le materie) che stanno per arrivare; L’esame di Maturità 2026: la super riforma tra orale, scritto, commissione e bonus. Ecco cosa cambia; Maturità 2026: ecco cosa cambia con la nuova riforma.

Maturità 2026, uscite le materie della seconda prova scritta e degli oraliIl ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noti i dettagli. In seconda prova ci saranno Latino al classico e Matematica allo Scientifico. Già fissate le date dell'esame: la prima prova è previs ... tg24.sky.it

Maturità 2026, latino al classico e matematica allo scientifico. Ecco le materie della seconda prova e le quattro dell'oraleL'esame di Maturità 2026 comincerà il 18 giugno. Ci sarà una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ... ilmessaggero.it

Dal 30 gennaio al 30 agosto 2026, Casa Cavazzini accoglie una mostra di straordinaria rilevanza internazionale che porta in Friuli Venezia Giulia 84 opere di alcuni tra i più grandi maestri dell’arte tra Otto e Novecento - facebook.com facebook

Operazione dei #vigilidelfuoco del Friuli Venezia Giulia sul Carso triestino: ripristinate e messe in sicurezza piste forestali, in collaborazione con il Corpo Forestale Regionale. Intervento strategico e addestrativo nelle aree colpite dagli incendi 2022 #lidoveser x.com