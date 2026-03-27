Charlie Puth ha annunciato il suo quarto album in studio, intitolato Whatever’s Clever!, pubblicato tramite Atlantic Records. L’artista si prepara a partire con il suo tour mondiale, che includerà una tappa a Cernobbio il 25 luglio. Prima di questa tournée, Puth terrà un concerto sul Lago di Como durante l’estate.

Prima del suo Whatever’s clever! World Tour, che inizierà il prossimo mese arrivando anche a Cernobbio il 25 luglio, Charlie Puth ha pubblicato il suo attesissimo quarto album in studio Whatever’s Clever! tramite Atlantic Records. “Ho dovuto guardarmi più da vicino - dice Charlie Puth - per realizzare questo disco e cantare di cose di cui normalmente non canterei. Il pubblico conosceva la mia musica più di quanto conoscesse me perché non ho mai dato loro una vera possibilità di conoscermi. Questa è l'occasione". Immerso nei classici di Peter Gabriel, Phil Collins e Philip Bailey, abbracciando suoni come lo Yamaha CP70 e sperimentando tecniche durante le sessioni nel suo studio casalingo: “Sapevo - dice ancora la pop star - di voler fare un disco ricco, caldo e dal suono imponente". 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Ecco il nuovo album di Charlie Puth, live in estate sul Lago di Como

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