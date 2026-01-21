Charlie Puth dall' Inno Americano per il Superbowl al concerto sul Lago di Como
Charlie Puth torna in Italia con due date del suo Whatever's Clear! World Tour. Venerdì 24 luglio si esibirà all’Anfiteatro di Pompei durante Beats of Pompeii, mentre sabato 25 luglio sarà sul palco di Villa Erba a Cernobbio per Lake Sound Park. Questi appuntamenti offrono l’occasione di ascoltare dal vivo i brani dell’artista, celebre anche per aver interpretato l’Inno Americano al Super Bowl.
Charlie Puth arriva in Italia con due tappe del suo Whatever's Clear! World Toura: venerdì 24 luglio all’Anfiteatro di Pompei - Beats of Pompeii e sabato 25 luglio a Villa Erba - Lake Sound Park di Cernobbio. Durante il tour, l’artista statunitense presenterà live, oltre ai suoi più grandi.🔗 Leggi su Quicomo.it
