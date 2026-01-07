Il Venezuela? Trump ha creato una bolla finanziaria di cui aveva un disperato bisogno Ecco chi ha già guadagnato con la mossa del tycoon
Il Venezuela vive una crisi economica profonda, segnata da un debito elevato e una moneta in crisi. La situazione è ulteriormente complicata dalle politiche statunitensi, come quella di Donald Trump, che ha contribuito a creare una bolla finanziaria. Questa dinamica ha favorito alcuni investitori e interessi, evidenziando come le scelte geopolitiche possano influenzare i mercati e le economie emergenti.
Dietro l’intervento muscolare degli Stati Uniti c’è un Paese alle prese con un debito fuori controllo, un dollaro indebolito e una finanza che regge solo grazie a continue iniezioni di fiducia. È in questo spazio di fragilità che diventa centrale il Venezuela: non tanto per la sua economia — che secondo molti analisti avrà per ora un impatto globale irrilevante sul prezzo del petrolio — quanto come leva finanziaria e geopolitica. Elon Musk si è già mosso e così hanno fatto i mercati: le major petrolifere americane hanno registrato rialzi netti. “Una valanga di soldi di cui gli Stati Uniti hanno un disperato bisogno”, ragiona Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea all’Università di Pisa e autore di La guerra della finanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
