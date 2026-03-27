E3 Saxo Classic 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti Van der Poel alla ricerca del tris

Oggi va in onda in televisione l’E3 Saxo Classic 2026, corsa appartenente alle classiche del Nord. La competizione prevede un percorso specifico e si svolge in un giorno stabilito. Tra i partecipanti, uno dei favoriti è un ciclista noto per aver già vinto questa gara in passato. La settimana dedicata alle corse del settore continua con questo evento.

La settimana dedicata alle classiche del Nord proseguirà oggi con l’appuntamento con l’E3 Saxo Classic 2026. La corsa fiamminga, giunta alla sua sessantottesima edizione, è ormai una delle tappe più attese e spettacolari, con la presenza di muri e di pavé che la rendono anche difficile e dura. Si correrà per succedere a Mathieu Van der Poel, vincitore delle ultime due edizioni. Il fuoriclasse neerlandese è uno dei principali favoriti e punta oggi al tris per risollevarsi dopo una Milano-Sanremo non conclusa nella maniera sperata. In assenza di Wout Van Aert, l’olandese sembra lanciato verso un successo agile ma lungo i 208,5 chilometri tutto può succedere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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