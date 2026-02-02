Mannaie coltelli e mazze chiodate | in piazza Perugino scoperto un arsenale di armi

Un giornalista e un operatore di Telequattro, in piazza Perugino per un servizio, hanno trovato un vero e proprio arsenale di armi. Mannaie, coltelli e mazze chiodate sono stati scoperti casualmente mentre filmavano la zona. La scoperta ha allarmato i presenti e le forze dell’ordine sono subito intervenute per recuperare gli oggetti e mettere in sicurezza l’area. Nessuno si aspettava di imbattersi in un deposito di armi così vicino al centro della città.

I primi a scoprire alcuni degli oggetti atti a offendere sono stati un giornalista e un operatore di Telequattro, in piazza Perugino per registrare un servizio. Nella tarda serata di ieri, 1° febbraio – come ha ricostruito la tv locale –, una quarantina di maranza si era ritrovata lì per fare festa e girare un video musicale, fino a quando sul posto non sono intervenuti i carabinieri, chiamati dai residenti per il rumore. Dall'arrivo dei militari è partito un fuggi fuggi generale, ma due giovani che non sono riusciti a lasciare la zona sono stati trattenuti e portati in caserma per un controllo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su piazza Perugino

Ultime notizie su piazza Perugino

