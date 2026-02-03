Aspettiamo che si passi dai coltelli alle pistole? | il Sap sull' arsenale in piazza Perugino

Lorenzo Tamaro, del Sindacato autonomo di polizia, si chiede se ormai ci stiamo abituando all’idea di passare dai coltelli alle pistole. La sua domanda arriva dopo il ritrovamento di un vero e proprio arsenale in piazza Perugino, con un coltello, una mannaia, una spranga di ferro e altre armi. La situazione preoccupa, e lui invita a riflettere su quanto sta cambiando il modo di affrontare la violenza in strada.

“Dobbiamo omologarci alle realtà metropolitane, aspettiamo che ci sia un’evoluzione del fenomeno per passare dai coltelli alle pistole?” si chiede Lorenzo Tamaro, del Sindacato autonomo di polizia, a proposito del ritrovamento di un arsenale – un coltello, una mannaia, una spranga di ferro e due.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su piazza Perugino Mannaie, coltelli e mazze chiodate: in piazza Perugino scoperto un arsenale di armi Un giornalista e un operatore di Telequattro, in piazza Perugino per un servizio, hanno trovato un vero e proprio arsenale di armi. Perseguita una donna, in casa ha un arsenale: spade, coltelli, baionetta e pistole La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su piazza Perugino Argomenti discussi: La mobilità elettrica: un passo avanti verso un futuro sostenibile; Campo largo, NdC: Bene frasi Piero De Luca che avvia disgelo, aspettiamo passi concreti. Senza di noi vince destra; Aspettiamo la guerra. Ma in Iran il popolo delle proteste teme una nuova repressione; Blog | Quando Trump dice stiamo rivedendo tutto, traducete pure: Aspettiamo che il polverone si plachi. Aspettiamo che si passi dai coltelli alle pistole?: il Sap sull'arsenale in piazza PeruginoA porsi la domanda è Lorenzo Tamaro, portavoce regionale del sindacato di polizia. Serve adattare le vecchie norme e introdurne di nuove, in particolare nel caso dei minori. Un cambio di mentalità ... triesteprima.it Io e la mia felicità aspettiamo le vibrazioni dei tuoi passi. Maram al-Masri Profumi di mandorla e cannella - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.