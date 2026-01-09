Meteo Toscana l’inverno fa la voce grossa | venti oltre 200 all’ora neve a bassa quota e gelate Le previsioni
Le condizioni meteorologiche in Toscana mostrano un’intensa variabilità, con venti superiori ai 200 km/h, nevicate a quote basse e temperature in calo. Dopo le piogge e il vento, si prevede un rapido abbassamento delle temperature, con gelate diffuse. Le previsioni indicano un cambiamento repentino, caratteristico di un inverno che si fa sentire con decisione, richiedendo attenzione alle condizioni atmosferiche in tutta la regione.
Firenze, 9 gennaio 2026 – Una Toscana a due tempi, tra vento e piogge prima e un brusco ritorno del freddo poi, nella stessa giornata. È il quadro tracciato dal consorzio Lamma, che per oggi, venerdì 9 gennaio, prevede una giornata molto movimentata dal punto di vista meteo. L’aria è ancora relativamente mite e umida, tanto che al mattino non si sono registrate temperature sottozero neppure nelle zone interne, ma il peggioramento è già in atto. Il cielo è molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti sulle province centro-settentrionali, e localmente a carattere di rovescio. Sulla costa e sull’arcipelago soffiano venti di libeccio fino a burrasca, con mari agitati o molto agitati, soprattutto a nord di Capraia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
