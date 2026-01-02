Meteo la Befana in Toscana porta forse la neve a bassa quota

Le condizioni meteorologiche in Toscana si fanno più intense: vento fino a 100 km/h e mareggiate hanno portato un’allerta gialla. La Befana potrebbe sorprendere con la neve anche a bassa quota, rendendo questa giornata particolare. Ecco le ultime previsioni sul meteo nella regione, con aggiornamenti sulle perturbazioni in corso e le possibili conseguenze.

Firenze, 2 gennaio 2025 – La Befana potrebbe portare la neve anche a bassa quota in Toscana. Maltempo in Toscana, arrivano vento a 100 all’ora e mareggiate: allerta gialla. Risveglio di Capodanno fino a -10° È questo lo scenario delineato dal consorzio Lamma, che guarda con attenzione all’evoluzione meteo dell’inizio della prossima settimana, dopo un avvio di anno già segnato da condizioni instabili. Meteo Toscana, le previsioni: passaggio del freddo a fine anno, poi piogge e aria più mite Cambio di scenario col nuovo anno. La regione è entrata nel 2026 all’insegna di un meteo decisamente più dinamico: oggi, venerdì 2 gennaio, si registrano precipitazioni sparse sulle zone settentrionali, venti di libeccio e neve oltre i 1200 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo, la Befana in Toscana porta (forse) la neve a bassa quota Leggi anche: Meteo: con la Befana potrebbe arrivare neve a bassa quota Leggi anche: Meteo Weekend: aria artica e clima invernale, ma niente neve a bassa quota in Toscana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Befana porta la neve in pianura su queste regioni; La Befana porta il gran freddo, rischio NEVE su queste zone. Meteo: con la Befana potrebbe arrivare neve a bassa quota - È questo lo scenario delineato dal consorzio Lamma, che guarda con attenzione all’evoluzione meteo dell’inizio della ... lanazione.it

La Befana porta il gran freddo, rischio NEVE su queste zone - Entro l’Epifania più di mezza Italia potrebbe improvvisamente ritrovarsi di nuovo sotto temperature rigidissime e anche sotto la neve. meteogiornale.it

La Befana porta la neve in pianura su queste regioni - Il freddo da Est dilagherà a breve su tutto il nostro Stivale, ma sarà un freddo relativamente secco, insomma senza neve. meteogiornale.it

Meteo: la Befana porterà prima il gelo e poi la neve in pianura, ecco dove - facebook.com facebook

#Meteo: la #Befana porterà prima il gelo e poi la neve in pianura, ecco dove x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.