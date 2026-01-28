Neve anche a bassa quota sul Torinese | si imbianca la collina grandi accumuli sulle montagne

Questa mattina nel Torinese è arrivata la neve anche a bassa quota. Le colline si sono imbiancate già all’alba, con grandi accumuli sulle montagne. Sono stati gli utenti a condividere video su Facebook, mostrando Pino completamente ricoperta di neve. La giornata si presenta fredda e bianca, con le strade che potrebbero presto richiedere l’intervento dei mezzi di sgombero.

Neve anche a bassa quota nel Torinese nella prima mattinata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. A imbiancarsi è stata principalmente la zona della collina, come documentano i video inviati dagli utenti al profilo Facebook del meteorologo Andrea Vuolo, in cui appaiono completamente imbiancate Pino Torinese e Cinzano. A Torino e nei comuni della pianura limitrofa, invece, la neve è durata soltanto pochi minuti e non ha attaccato, tramutandosi poco dopo in pioggia che ha portato via tutto. In montagna invece la nevicata è stata copiosa. A Bardonecchia, ad esempio, si sono accumulati 30 centimetri di neve fresca.🔗 Leggi su Torinotoday.it

