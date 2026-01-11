Neve sulle Madonie emergenza freddo a Palermo | rafforzati i servizi d' accoglienza per i senzatetto

A causa delle abbondanti nevicate nelle Madonie, con oltre 50 centimetri di accumulo a Piano Battaglia, si registrano condizioni di freddo intenso a Palermo e dintorni. Per garantire la sicurezza dei cittadini senza fissa dimora, sono stati rafforzati i servizi di accoglienza e assistenza. Le autorità monitorano attentamente la situazione per gestire al meglio l’emergenza freddo e assicurare supporto alle persone più vulnerabili.

Nevicate in corso a Piano Battaglia, dove ci sono più di 50 centimetri di accumulo, e fiocchi bianchi sparsi anche nei centri montani delle Madonie. La colonnina di mercurio si mantiene attorno allo zero termico sulla montagna e il meteo indica precipitazioni nevose intermittenti nel corso della.

Neve su Floresta e sulle Madonie, l’inverno si fa sentire (finalmente) - I primi fiocchi di neve sono caduti sui Nebrodi, in particolare a Floresta, il comune più alto dell’Isola, e ... 98zero.com

Maltempo, dal Nord Europa arrivano gelo e neve sull'Italia: ecco dove - Già ieri si sono registrati i primi segnali in Alto Adige, con valori sotto lo zero: la notte tra martedì e mercoledì ... tg24.sky.it

Neve nelle alte Madonie(Petralia sottana-PA) - facebook.com facebook

Forti nevicate in corso nelle Madonie con quota neve dai 600-700 MT. Primo video, di Associazione MeteoPalermo Onlus, della nevicata in corso a Castellana Sicula (PA). Disagi a Piano Battaglia, che al momento risulta isolata, secondo il Centro Meteorol x.com

