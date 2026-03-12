Bobo Vieri è stato ricoverato in ospedale e ha condiviso una foto in cui indossa il camice e fa il segno della vittoria. La sua frase, “Anche questa è andata”, indica il termine di un intervento chirurgico. Accanto a lui, Costanza Caracciolo ha pubblicato una foto, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia si accompagna alla comunicazione del suo stato di salute attraverso i social.

Milano, 12 marzo 2026 – “E anche questa è andata”. Con queste parole, a corredo di una fotografia che lo immortala in ospedale con il camice, mentre fa il segno della vittoria con le dita, Bobo Vieri fa sapere l’esito di un’operazione alla quale si è sottoposto. Ma perché questo intervento? L’ex bomber ha spiegato la situazione. Il post Instagram. Bobo Vieri ha pubblicato in una storia di Instagram uno scatto direttamente dal letto della clinica dopo essersi sottoposto a un'operazione al ginocchio. “E anche questa è andata”, ha scritto Vieri a corredo dell'immagine che lo immortala post intervento, con il camice, il braccialetto e l'ago-cannula sulla mano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bobo Vieri ricoverato in ospedale: “Anche questa è andata”. E Costanza Caracciolo posta una foto

Articoli correlati

Bobo Vieri in ospedale, la foto con camice e flebo: “E anche questa è andata”Christian Vieri è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico e ha deciso di raccontarlo direttamente ai suoi follower su Instagram.

Leggi anche: Bobo Vieri in ospedale, il post a sorpresa dopo l'intervento al ginocchio. Cosa è successo

Approfondimenti e contenuti su Bobo Vieri

Discussioni sull' argomento Bobo Vieri in ospedale, il post a sorpresa dopo l'intervento al ginocchio. Cosa è successo; Bobo Vieri in ospedale il post a sorpresa dopo l' intervento al ginocchio Cosa è successo.

Christian Vieri operato al ginocchio/ Sui social: Tolto un ossicino che andava in giro (12 marzo 2026)Christian Vieri operato al ginocchio, Bobo fissa già fissa il ritorno al padel e scrive sui social: Tolto un ossicino che andava in giro. ilsussidiario.net

Bobo Vieri in ospedale: «Tolto un ossicino nel ginocchio, pronto fra un mese per il nuovo torneo di padel»Ha voluto dare lui la notizia ai suoi follower, facendosi fotografare in un letto di ospedale con il camice, il braccialetto dei ricoveri e l’ago-cannula infilato nella mano e rassicurando tutti con ... corriere.it

Bobo Vieri in ospedale, cosa è successo e come sta ora - facebook.com facebook

Bobo Vieri: “Leao o Esposito, è derby da attaccanti davanti agli occhi del mondo” x.com