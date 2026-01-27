Scott McTominay ha condiviso le sue aspettative in vista della partita contro il Chelsea al Maradona, sottolineando l’importanza di dimostrare il proprio valore in un’atmosfera qualificata. Il giocatore scozzese si prepara a un impegno che promette grande entusiasmo e determinazione, in un match che si preannuncia cruciale per la squadra.

Scott McTominay è intervenuto in conferenza stampa per parlare del prossimo impegno degli azzurri contro il Chelsea al Maradona, match valido per l’ultima giornata della fase a girone unico della Champions League. “Domani sera ci sarà una atmosfera fantastica e straordinaria al Maradona e noi vogliamo essere all’altezza dell’energia che ci daranno i nostri tifosi”. Scott McTominay parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League. “Il Chelsea è una squadra forte che conosco bene. Con il Manchester ho anche segnato contro di loro ma adesso è solo un ricordo” “Affrontare una squadra di questo livello può essere anche una grande opportunità per noi per dimostrare la nostra qualità e l’ambizione di proseguire il cammino in Europa” “Dobbiamo restare concentrati non solo per domani ma per tutto il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay: “Domani ci aspetta una grande atmosfera, vogliamo dimostrare il nostro valore”

