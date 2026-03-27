L’attaccante della Bosnia, dopo aver vinto la semifinale playoff contro il Galles, si rivolge all’Italia, ritenuta favorita per la finale. In un messaggio pubblico, Dzeko afferma che la squadra darà il massimo in vista dell’incontro e che si vedrà alla fine. La partita tra Bosnia e Italia è programmata per la fase conclusiva del torneo.

Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Mercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per la difesa: contatti con l’entourage! C’è una rivale sullo sfondo Carlos Augusto Inter, il brasiliano spiazza tutti! Rinnovo in stand-by e possibile addio in estate: un top club alla finestra Lecce, che tegola! Intervento chirurgico e stagione finita per Berisha: il comunicato del club De Gea ammette: «Quest’anno siamo partiti male e ci siamo messi addosso tanta pressione. Eravamo morti, Vanoli ci ha riportati in vita! La fascia da capitano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bosnia, Dzeko lancia la sfida all’Italia: «Loro i grandi favoriti, ma daremo il massimo e vedremo alla fine»

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