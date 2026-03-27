Lo studio ha annunciato i nomi delle celebrità del cinema, della televisione e della musica che saranno riconosciute come nuove Leggende Disney. Tra i nomi inclusi figurano attori, attrici e personalità di spicco di diversi settori dello spettacolo. La cerimonia di riconoscimento si svolgerà prossimamente, con una presentazione pubblica delle figure selezionate.

Lo studio ha annunciato i nomi delle star del mondo del cinema, della tv e della musica che verranno celebrate dallo studio. Tra le nuove 'Leggende Disney' ci saranno anche Dwayne Johnson, Anne Hathaway e Alan Tudyk, come annunciato oggi dallo studio con un comunicato ufficiale. Tra le star del mondo dell'intrattenimento che verranno celebrate in questa annata ci sono inoltre nomi come Bob Iger, i Jonas Brothers e Lin-Manuel Miranda. Chi verrà premiato in questa annata Lo status di 'Leggende Disney' viene assegnato alle "persone la cui creatività ha delineato la Disney in ciò che è oggi". Bob Iger ha ottenuto il riconoscimento dopo aver lavorato per lo studio per quasi 60 anni prima di dire addio al suo ruolo di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dwayne Johnson, Anne Hathaway e Bob Iger tra le nuove Leggende Disney

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