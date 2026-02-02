disney il ceo bob iger pronto a lasciare

L’amministratore delegato Bob Iger potrebbe lasciare Disney prima del previsto. Dopo aver ripreso il comando nel 2022, il dirigente si sta preparando a lasciare il suo ruolo già in questi mesi, molto prima della fine del mandato prevista per il 2026. La notizia circola con insistenza tra gli addetti ai lavori, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

L’amministratore delegato Bob Iger, tornato al timone nel 2022 al posto dell’erede designato Bob Chapeek, potrebbe presto lasciare la guida di Disney, in netto anticipo rispetto alla scadenza prevista del suo mandato alla fine del 2026. Iger, scrivono i media Usa, avrebbe detto a persone a lui vicine di voler rinunciare alla carica perché infastidito dai conflitti interni alla Abc, a seguito della breve sospensione del conduttore televisivo Jimmy Kimmel. Secondo quanto riportato, il consiglio di amministrazione del colosso dell’intrattenimento si riunirà la prossima settimana presso la sede centrale di Burbank, in California, dove si terrà la votazione per la sostituzione di Iger. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Bob Iger, CEO di Disney, esprime forti critiche all'accordo tra Netflix e Warner Bros, evidenziando i potenziali rischi per i consumatori e la creatività nel settore dell'intrattenimento.

