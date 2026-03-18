Disney la fine di un’era | Oggi Bob Iger lascia il trono a Josh D’Amaro

Oggi Bob Iger lascia il ruolo di CEO della Walt Disney Company, consegnando le chiavi del numero 500 di South Buena Vista Street a Josh D’Amaro. Dopo due mandati, Iger si allontana dall’incarico, chiudendo così un capitolo importante per l’azienda. La cerimonia si svolge in modo formale, segnando il passaggio di consegne tra i due dirigenti.

Il 18 marzo 2026 segna la fine di un’epoca. Con la consegna formale delle chiavi del numero 500 di South Buena Vista Street, Bob Iger conclude il suo secondo, e definitivo, mandato come CEO della Walt Disney Company. Non è solo il ritiro di un dirigente; è la fine della “Pax Disneyana”, un ventennio in cui l’azienda è passata dall’essere un glorioso marchio in declino a un’egemonia culturale globale senza precedenti. L’Ascesa: Dalla crisi Eisner alla rinascita. Quando Iger prese il comando nel 2005, la Disney era una polveriera. Il rapporto con Steve Jobs (e quindi con la Pixar) era ai minimi storici, i parchi a tema soffrivano di una gestione stagnante e il dipartimento d’animazione interno faticava a competere con l’era del 3D. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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