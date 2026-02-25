Lite con un vigilantes fuori da un negozio del centro coppia di ladri fermati per aver rubato

Una lite tra due uomini e una donna fuori da un negozio di via Andrea da Bari nasce da un tentativo di furto sventato da un vigilantes. La scena si accende quando i tre sospetti vengono fermati e bloccati dopo aver cercato di portare via merce dal punto vendita. La discussione diventa subito animata, mentre il vigilantes interviene per bloccare la fuga. La polizia viene chiamata per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.

Intervento della polizia locale in via Andrea da Bari: recuperata merce per circa 100 euro e due persone segnalate all’autorità giudiziaria Momenti particolarmente concitati si sono vissuti nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio, in centro a Bari, quando tre soggetti, due uomini e una donna, sono stati visti discutere animatamente all’esterno di un noto esercizio commerciale di via Andrea da Bari. L'episodio non è passato inosservato agli occhi di una pattuglia della polizia locale, impegnata in un servizio di viabilità. L’intervento della polizia locale è proseguito con l’acclaramento dei fatti e delle circostanze, consentendo di fermare i due soggetti per le operazioni di identificazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Furto in negozio, ladri inseguiti e fermati dal titolare con l'aiuto dei passantiMartedì sera ad Adro, due uomini sono stati fermati e denunciati dai carabinieri per furto aggravato in un negozio.

Napoli, coppia sorpresa a spacciare fuori da un negozio di piazza Bellini: arrestatiUn uomo di 57 anni e una donna di 49 sono stati colti in flagrante mentre scambiavano droga davanti a un negozio di piazza Bellini.

