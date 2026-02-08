Il ladro che ruba due televisori e poi ritorna nello stesso negozio

Un ladro ha rubato due televisori in un negozio e, poco dopo, è tornato nello stesso esercizio commerciale. Questa volta, però, è stato riconosciuto da un dipendente e messo in fuga. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ha rubato due televisori in un negozio. Non contento, è ritornato nello stesso esercizio commerciale ma è stato riconosciuto da un dipendente. Il fatto è avvenuto sabato 7 febbraio a Velletri.Secondo quanto appreso, un 49enne si è recato nell'attività di viale Europa dove è riuscito a sottrarre.🔗 Leggi su Romatoday.it

