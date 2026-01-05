Nuovi box per i cani impianti fotovoltaici e interventi sul verde | 12 mesi di lavori al Parco degli Animali

La giunta di Palazzo Vecchio ha approvato, su proposta della vicesindaca Paola Galgani, un intervento di ampliamento del Parco degli Animali. Nell’arco dei prossimi 12 mesi saranno realizzati nuovi box per i cani, impianti fotovoltaici e interventi di riqualificazione del verde. Questi lavori mirano a migliorare la struttura e la sostenibilità del parco, garantendo un ambiente più confortevole e rispettoso dell’ambiente per visitatori e animali.

Via libera dalla giunta di Palazzo Vecchio, questa mattina, alla delibera della vicesindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani per l'ampliamento del Parco degli Animali. Previsti più posti per l'accoglienza dei cani, con la realizzazione di 10 nuovi box, "una migliore sostenibilità energetica.

